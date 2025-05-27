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В Офіс Президента прибула делегація Сенату США

Сторони обговорили підтримку України та інвестиційний фонд відбудови.

В Офіс Президента прибула делегація Сенату США
зустріч української та американської делегацій
Фото: ОПУ

Заступники керівника Офісу Президента Ігор Брусило й Павло Паліса, а також заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр провели зустріч з делегацією Сенату США на чолі зі старшим експертом Комітету з міжнародних відносин Тайлером Брейсом, радником сенатора Джима Ріша.

Про це йдеться на сайті ОПУ.

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Українська сторона наголосила на критичному значенні американської допомоги для протидії російській агресії. Брусило підкреслив, що наша держава публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, але «Росія залишається основною перешкодою в цьому процесі».

Американська делегація, за інформацією ОПУ, відзначила послідовну позицію України щодо досягнення справедливого миру та обговорила з законодавчі ініціативи, які готуються в Сенаті.

Окрему увагу під час зустрічі приділили Угоді про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За словами учасників зустрічі, документ став основою для розширення двосторонньої співпраці, зокрема, в питаннях обороноздатності та торгівлі.

  • 13 травня віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко передала тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс офіційну ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
  • Перед цим - 8 травня - Верховна Рада ратифікувала угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів. Президент Зеленський 12 травня підписав закон.
  • 13 травня Рада підтримала за основу законопроєкт 13256 щодо змін у Бюджетний кодекс для реалізації угоди зі США про копалини.
  • Детальніше про ратифікацію угоди українськими нардепами читайте в матеріалі LB.ua.
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