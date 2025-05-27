В Офіс Президента прибула делегація Сенату США

Заступники керівника Офісу Президента Ігор Брусило й Павло Паліса, а також заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр провели зустріч з делегацією Сенату США на чолі зі старшим експертом Комітету з міжнародних відносин Тайлером Брейсом, радником сенатора Джима Ріша.

Про це йдеться на сайті ОПУ.

Українська сторона наголосила на критичному значенні американської допомоги для протидії російській агресії. Брусило підкреслив, що наша держава публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, але «Росія залишається основною перешкодою в цьому процесі».

Американська делегація, за інформацією ОПУ, відзначила послідовну позицію України щодо досягнення справедливого миру та обговорила з законодавчі ініціативи, які готуються в Сенаті.

Окрему увагу під час зустрічі приділили Угоді про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За словами учасників зустрічі, документ став основою для розширення двосторонньої співпраці, зокрема, в питаннях обороноздатності та торгівлі.