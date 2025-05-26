Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
ГоловнаПолітика

Шмигаль: за час програми EFF Україна отримала від МВФ близько 10 млрд доларів

Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США.

Шмигаль: за час програми EFF Україна отримала від МВФ близько 10 млрд доларів
Денис Шмигаль із місією Міжнародного валютного фонду
Фото: телеграм Дениса Шмигаля

За час Програми розширеного фінансування (EFF) Україна отримала від МВФ близько 10 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з її головою Гевіном Греєм.

"Подякував за сім успішних переглядів програми, завдяки яким ми змогли залучити фінансові ресурси для підтримки макроекономічної стабільності країни. Загалом за час програми EFF Україна отримала близько 10,1 млрд доларів", – написав глава українського уряду у телеграмі. 

Він розповів, що сьогодні, 26 травня, відбулася конструктивна розмова щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США і Україна розраховує на позитивний результат для нашої держави.

"Наголосив, що Уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи системні зміни. Серед пріоритетів: удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, удосконалення роботи митниці, покращення інвестиційного клімату", – зазначив Шмигаль. 

На зустрічі обговорили відновлення України та залучення фінансового сектору до цього процесу, інвестиції у відбудову та використання заморожених російських активів.

  • Загалом Україна очікує до кінця року додаткові $1,9 мільярда від МВФ. 
  • На 2025 рік програмою МВФ передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн дол. надійшли до держбюджету в березні цього року.
﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies