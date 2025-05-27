Reuters: глава МЗС Туреччини після завершення візиту до Москви відвідає Київ

Наразі Хакан Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві. Він вже провів зустрічі з Путіним та Мединським. Ще очікується зустріч з Лавровим.

Очільник Кремля Владімір Путін і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан обговорили на зустрічі в Москві зусилля щодо припинення війни в Україні та розвиток подій після прямих переговорів між воюючими сторонами, повідомило агентству Reuters джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де, за словами джерела, він зустрівся з Путіним у понеділок, а також з головним перемовником Росії Владіміром Мединським. Фідан зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у вівторок.

Хоча графік чи місце проведення майбутніх переговорів між Росією та Україною ще не узгоджено, союзник НАТО Туреччина неодноразово заявляла, що може їх прийняти.

Делегати з Москви та Києва зустрілися в Стамбулі на початку цього місяця вперше з березня 2022 року. Про припинення вогню не було домовлено, але сторони погодилися обміняти 1000 військовополонених і надати письмові умови щодо можливого припинення вогню.

Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили «ініціативи, нещодавно здійснені для припинення війни між Україною та Росією, (та) розвиток подій після переговорів, що відбулися в Стамбулі», – повідомило турецьке джерело.

Також обговорювалися питання двосторонньої економіки та енергетики, додало джерело.

Росія заявила в понеділок, що головною темою переговорів будуть двосторонні відносини, але також обговорюватиметься питання України.

Напередодні зустрічі турецьке джерело заявило, що Фідан повторить пропозицію Анкари прийняти сторони та продовжувати грати роль «посередника».

Очікується також, що Фідан відвідає Київ пізніше цього тижня, щоб зустрітися з українськими чиновниками та продовжити переговори у Стамбулі.

Російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно підходящі місця для переговорів.