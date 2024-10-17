Північнокорейські хакери за сім років вкрали криптовалюти на $3 млрд для ядерної програми КНДР

Майже третину від цієї суми, від 600 мільйонів доларів до 1 мільярда, вкрали минулого року.

Від 2017 року хакери із КНДР викрали криптовалюти на близько 3 мільярди доларів. Ці гроші пішли на розвиток ядерної і ракетної програм Північної Кореї.

Про це повідомив Microsoft у своєму звіті, пише Укрінформ.

Як йдеться у повідомленні, майже третину від цієї суми, від 600 мільйонів доларів до 1 мільярда, вкрали минулого року. За ці гроші Пхеньян профінансував більш ніж половину своїх ядерних розробок.

Від минулого року компанія Microsoft викрила кілька нових північнокорейських хакерських груп, ціллю яких були саме криптовалютні організації. Йдеться про такі організації як Jade Sleet, Sapphire Sleet, Citrine Sleet. Також до переліку входить група Moonstone Sleet, яка розробила спеціальний варіант програми-вимагача та застосувала його проти організацій в аерокосмічному й оборонному секторах як для збору розвідданих, так і для отримання фінансової вигоди.

У компанії вважають, що активізація хакерів та створення нових груп свідчить про те, що КНДР розширює свою участь у діяльності програм-вимагачів. Країна посилює використання інструментів кіберзлочинців для зміцнення своїх фінансових ресурсів та просування власних стратегічних інтересів.

Також Microsoft зазначає, що у підготовку хакерів та збільшення їхніх ресурсів вливають все більше інвестицій.

Нещодавно північнокорейські хакери атакували німецьку компанію, яка виробляє ракети Iris-T.