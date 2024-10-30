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Генштаб ЗСУ: на Курахівський напрямок припала майже половина від усіх атак росіян на фронті

Тут відбулася 21 атака поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки й Катеринівки.

Генштаб ЗСУ: на Курахівський напрямок припала майже половина від усіх атак росіян на фронті
Військовослужбовець ЗСУ.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Станом на 16.00 30 жовтня відбулося 51 бойове зіткнення на фронті.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Басівка, Бояро-Лежачі, Павлівка, Волфине, Новеньке, Таратутине, Олександрівка, Вовківка, Дмитрівка, Покровка, Ободи, Бачівськ, Володимирівка Сумської області; Михальчина Слобода, Медведівка, Красний Хутір Чернігівської області

Також агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Миропілля та Хотінь, застосувавши чотири КАБи. Бомбардують росіяни Курську область: уже зафіксували ударів сімома керованими авіабомбами.

На Харківському напрямку російські окупанти один раз марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському українські воїни відбили 15 ворожих атак неподалік Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки та Загризового, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському за день загарбницька армія здійснила п’ять атак біля Катеринівки, Греківки, Тернів та Зарічного.

Ворог проводив дві атаки на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському та Торецькому окупанти сьогодні поки що наступальних дій не проводили.

На Покровському від початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, два боєзіткнення ще тривають.

На Курахівському окупанти провели 21 атаку поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки, крім того, завдали авіаційних ударів в районі Романівки та Курахового, застосувавши п’ять КАБів.

На Времівському підрозділи наших військ відбили два штурми росіян неподалік Богоявленки.

На Гуляйпільському противник без успіху атакував населений пункт Чарівне.

На Оріхівському ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Мала Токмачка та Преображенка. Всього було застосовано 14 авіабомб.

На Придніпровському відбулись три атаки противника, їх відбили.

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