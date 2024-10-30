Хакери відновили атаки на українських бухгалтерів: надсилають листи під виглядом податкової

Лист містить посилання, що надає зловмисникам доступ до комп'ютера.

Команда CERT-UA виявила нову хвилю фішингових атак проти бухгалтерів українських підприємств.

Зловмисники надислають їм електронні листи, які імітують повідомлення від Державної податкової служби. Вони містять PDF-документ із посиланням на файловий сервіс із архівами, відкриття якого встановить на комп'ютер шкідливу програму, повідомили в Держспецзв'язку.

Ця програма надасть зловмисникам віддалений доступ до комп'ютера.

"Описана активність є фінансово мотивованою та здійснюється угрупуванням UAC-0050. В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування", – повідомили в службі.

В деяких випадках від моменту первинного ураження до моменту викрадення грошових коштів може проходити не більше години.

Звертайтеся до CERT-UA, якщо підозрюєте, що могли стати жертвами атаки: