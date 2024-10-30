Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті загинув військовий медик Антон “Растішка” Шевчук

На початку року Слідство.інфо повідомляло, що Антона Шевчука, який розповів про неякісні турнікети, перевели на нижчу посаду у інший підрозділ.

На фронті загинув військовий медик Антон “Растішка” Шевчук
Антон “Растішка” Шевчук
Фото: Фейсбук / Євгеній Попов

Під час бойових дій загинув військовий медик Антон Шевчук із позивним “Растішка”, повідомляє “Новинарня” із посиланням на друзів та близьких загиблого бійця. 

Чоловік був активним учасником Революції Гідності і долучився до служби у війську в 2014 році.

Про трагічну звістку повідомила, зокрема, українська поетка та військовослужбовиця Оксана Рубаняк.

“Добрий, щирий, простий і відкритий. Веселий і життєрадісний. Растішка… Дякую, що був у моєму житті. За спільну службу за товариство. Дякую за тебе. Ти один з небагатьох, кого мені не вистачатиме”, – написала вона на своєму ФБ.

На початку року видання “Слідство.інфо” повідомило, що начмеда Антона Шевчука, який повідомив про неякісні турнікети, перевели на нижчу посаду у інший підрозділ. Також військовий розповів, що його намагалися притягнути до відповідальності, нібито, за самовільне залишення частини, поки він був у лікарні.

“Растішка” намагався долучитися до війська після початку вторгнення Росії, але не втрапив у першу хвилю мобілізації. Лише у травні 2014-го чоловік став до лав 25-го батальйону територіальної оборони “Київська Русь”.

Із серпня того року Антон служив у районі Дебальцевого. За час перебування в українському війську чоловік урятував чимало побратимів, очолюючи медичну роту 59-ї бригади та евакуаційно-сортувальне відділення.

Під час перших трьох років на фронті він двічі зазнав травмування, зокрема важкого ушкодження хребта. Однак після відновлення знову повертався до побратимів.

У 2018 році Антону Шевчуку присвоїли військове звання “капітан медичної служби”. Станом на серпень 2023 року Антон Шевчук обіймав посаду начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Нещодавно нардеп Безугла заявила про переведення частини військових медиків у "піхоту". Натомість Генштаб запевнив, що військових медиків не "переводять у піхоту", а вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies