На початку року Слідство.інфо повідомляло, що Антона Шевчука, який розповів про неякісні турнікети, перевели на нижчу посаду у інший підрозділ.

Під час бойових дій загинув військовий медик Антон Шевчук із позивним “Растішка”, повідомляє “Новинарня” із посиланням на друзів та близьких загиблого бійця.

Чоловік був активним учасником Революції Гідності і долучився до служби у війську в 2014 році.

Про трагічну звістку повідомила, зокрема, українська поетка та військовослужбовиця Оксана Рубаняк.

“Добрий, щирий, простий і відкритий. Веселий і життєрадісний. Растішка… Дякую, що був у моєму житті. За спільну службу за товариство. Дякую за тебе. Ти один з небагатьох, кого мені не вистачатиме”, – написала вона на своєму ФБ.

На початку року видання “Слідство.інфо” повідомило, що начмеда Антона Шевчука, який повідомив про неякісні турнікети, перевели на нижчу посаду у інший підрозділ. Також військовий розповів, що його намагалися притягнути до відповідальності, нібито, за самовільне залишення частини, поки він був у лікарні.

“Растішка” намагався долучитися до війська після початку вторгнення Росії, але не втрапив у першу хвилю мобілізації. Лише у травні 2014-го чоловік став до лав 25-го батальйону територіальної оборони “Київська Русь”.

Із серпня того року Антон служив у районі Дебальцевого. За час перебування в українському війську чоловік урятував чимало побратимів, очолюючи медичну роту 59-ї бригади та евакуаційно-сортувальне відділення.

Під час перших трьох років на фронті він двічі зазнав травмування, зокрема важкого ушкодження хребта. Однак після відновлення знову повертався до побратимів.

У 2018 році Антону Шевчуку присвоїли військове звання “капітан медичної служби”. Станом на серпень 2023 року Антон Шевчук обіймав посаду начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Нещодавно нардеп Безугла заявила про переведення частини військових медиків у "піхоту". Натомість Генштаб запевнив, що військових медиків не "переводять у піхоту", а вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.