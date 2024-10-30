На Львівщині браконьєри вбили двох червонокнижних зубрів

У вересні 2024 року на території Сколівських Бескидів налічувалося 42 особини зубрів, внесених до Червоної книги України.

У Львівській області браконьєри вбили двох червонокнижних зубрів, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на адміністрацію Національного природного парку “Сколівські Бескиди”.

Згідно з повідомленням, інформація про незаконне полювання на зубрів, які живуть на території національного парку, надійшла від місцевого населення, і 29 жовтня співробітники парку підтвердили її під час рейду служби охорони.

Місце браконьєрства зафіксовано за півтора кілометра від межі національного парку, на території Зубрицького лісництва.

"На місці незаконного полювання виявлено залишки двох дорослих особин зубра. Туші тварин розчленовано, м'ясо забрано", - зазначено в повідомленні. Останки одного із зубрів браконьєри намагалися спалити.

"Інформацію про факт незаконного полювання направлено до Дрогобицького районного відділу поліції та до Державної екологічної інспекції. Триває розслідування", - йдеться в повідомленні національного парку.

За даними Львівської ОВА, у вересні 2024 року на території Сколівських Бескидів налічувалося 42 особини зубрів, внесених до Червоної книги України.