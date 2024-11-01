За жовтень Сили оборони підбили російської техніки на $2,7 млрд, найбільше - бойових броньованих машин

Росіяни у жовтні зазнали найбільших втрат у бойових броньованих машинах від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомило Міністерство оборони, минулого місяця українські захисники знищили та підбили 923 російські ББМ. Для Росії це вартувало щонайменше пів мільярда доларів. Сумарні втрати ворога за жовтень сягнули понад $2,7 млрд.

Безповоротні й санітарні втрати росармії в особовому складі за цей період склали 41 980 осіб, що перевищує чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій.

Серед інших втрат загарбників за минулий місяць: