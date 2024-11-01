За жовтень Сили оборони підбили російської техніки на $2,7 млрд, найбільше - бойових броньованих машин

Росіяни у жовтні зазнали найбільших втрат у бойових броньованих машинах від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомило Міністерство оборони, минулого місяця українські захисники знищили та підбили 923 російські ББМ. Для Росії це вартувало щонайменше пів мільярда доларів. Сумарні втрати ворога за жовтень сягнули понад $2,7 млрд.
Безповоротні й санітарні втрати росармії в особовому складі за цей період склали 41 980 осіб, що перевищує чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій.
Серед інших втрат загарбників за минулий місяць:
- 279 танків ворога на щонайменше 400 млн доларів.
- 31 засіб ППО, серед найдорожчих – новітня система 55Ж6М «Небо-М». «Це багатофункціональний мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах. Її орієнтовна вартість щонайменше 100 мільйонів доларів США», - додали у міністерстві;
- щонайменше 5 зенітних ракетних комплексів окупантів з сімейства «БУК». Вартість одного такого залежно від модифікації коливається від 40 до 50 млн доларів.
- понад 1 184 артилерійські системи на понад 900 млн доларів. До речі, загалом від початку широкомасштабного вторгнення знищено та уражено вже понад 20 000 одиниць артилерії росіян.