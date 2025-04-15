Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
ГоловнаСвіт

Помер експрем'єр-міністр Малайзії Абдулла Бадаві

Його смерть у понеділок підтвердив у соціальних мережах чинний очільник уряду Анвар Ібрагім.

Помер експрем'єр-міністр Малайзії Абдулла Бадаві
Фото: EPA/UPG

Помер мусульманський учений Абдулла Ахмад Бадаві, який обіймав посаду прем'єр-міністра Малайзії після того, як багаторічний лідер Махатхір Мохамад пішов у відставку. Йому було 85 років, пише Bloomberg.

Його смерть у понеділок підтвердив у соціальних мережах чинний прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім.

Кар’єрний політик, Абдулла працював обіймав чотири лідерські посади у Малайзії ‒ після здобуття незалежності на посадах від міністра освіти до міністра закордонних справ. Махатхір звільнив свого заступника Анвара у вересні 1998 року після конфлітків щодо запровадження контролю над капіталом під час азійської фінансової кризи та призначив Абдуллу своїм наступником, коли той пішов у відставку наприкінці 2003 року після 22 років на вищій посаді.

Абдулла повернувся до влади з найбільшою парламентською більшістю за всю історію, коли він прагнув отримати власний мандат у 2004 році. Хоча його ніжно називали "Пак Лах" або дядько Лах, через його м’які манери, популярність політика зменшилася. Після п’яти років правління його коаліція Barisan Nasional перемогла на виборах 2018 року з найменшою перевагою.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Анвара заарештували у 1999 році через кілька тижнів після того, як Махатхір звільнив його, і ув'язнили після того, як його засудили за звинувачення в корупції та содомії, які він заперечував. Анвар нарешті став прем’єр-міністром у 2022 році після десятиліть боротьби за найвищу посаду.

Будучи прем’єр-міністром, Абдулла частково дистанціювався від правління Махатхіра, пообіцявши боротися з хабарництвом, щоб залучити іноземних інвесторів, і він скоротив деякі дороговартісні інфраструктурні проєкти, включно з планом розвитку залізниці вартістю 3,8 мільярда доларів, щоб зменшити дефіцит бюджету країни.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies