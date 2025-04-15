Помер експрем'єр-міністр Малайзії Абдулла Бадаві

Помер мусульманський учений Абдулла Ахмад Бадаві, який обіймав посаду прем'єр-міністра Малайзії після того, як багаторічний лідер Махатхір Мохамад пішов у відставку. Йому було 85 років, пише Bloomberg.

Його смерть у понеділок підтвердив у соціальних мережах чинний прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім.

Кар’єрний політик, Абдулла працював обіймав чотири лідерські посади у Малайзії ‒ після здобуття незалежності на посадах від міністра освіти до міністра закордонних справ. Махатхір звільнив свого заступника Анвара у вересні 1998 року після конфлітків щодо запровадження контролю над капіталом під час азійської фінансової кризи та призначив Абдуллу своїм наступником, коли той пішов у відставку наприкінці 2003 року після 22 років на вищій посаді.

Абдулла повернувся до влади з найбільшою парламентською більшістю за всю історію, коли він прагнув отримати власний мандат у 2004 році. Хоча його ніжно називали "Пак Лах" або дядько Лах, через його м’які манери, популярність політика зменшилася. Після п’яти років правління його коаліція Barisan Nasional перемогла на виборах 2018 року з найменшою перевагою.

Анвара заарештували у 1999 році через кілька тижнів після того, як Махатхір звільнив його, і ув'язнили після того, як його засудили за звинувачення в корупції та содомії, які він заперечував. Анвар нарешті став прем’єр-міністром у 2022 році після десятиліть боротьби за найвищу посаду.

Будучи прем’єр-міністром, Абдулла частково дистанціювався від правління Махатхіра, пообіцявши боротися з хабарництвом, щоб залучити іноземних інвесторів, і він скоротив деякі дороговартісні інфраструктурні проєкти, включно з планом розвитку залізниці вартістю 3,8 мільярда доларів, щоб зменшити дефіцит бюджету країни.