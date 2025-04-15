Євросоюз планує у травні оприлюднити “дорожню карту” відмови блоку від імпорту російської нафти й газу

ЄС вже декілька разів відкладав публікацію цієї “дорожньої карти”, зокрема через невизначеність щодо нових тарифів Трампа. Адже Євросоюз планує закупати зріджений газ у США замість Росії.

Європейська комісія оголосить більш детальну стратегію поступового припинення імпорту російської нафти та газу в наступному місяці, повідомило відомство в понеділок після того, як двічі відкладало план, передає Reuters.

Раніше ЄС пообіцяв відмовитись від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення Москви в Україну в 2022 році, але Комісія відклала публікацію своєї «дорожньої карти». Очікувалося, що план мають опублікувати минулого місяця.

Тепер Комісія опублікує дорожню карту 6 травня, згідно з опублікованим порядком денним відомства.

Затримки були частково спричинені невизначеністю щодо нових тарифів президента США Дональда Трампа, оскільки торгівля енергоносіями потенційно впливає на торгові взаємини між ЄС та США.

У той час як російські трубопровідні поставки газу впали з 2022 року, ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) минулого року, і в 2024 році блок все ще отримував 19% своїх загальних поставок газу та СПГ з Росії.

На відміну від нафти, ЄС не вводив санкцій щодо імпорту російського газу.

Угорщина пообіцяла заблокувати енергетичні санкції проти Росії, які вимагають одностайного схвалення країн ЄС, тоді як деякі інші уряди також сигналізували про небажання затверджувати санкції щодо російського СПГ до того, як ЄС забезпечить альтернативні поставки.

Комісія не вказала, які інструменти вона планує запропонувати для прискорення відмови від російської енергетики. Аналітики брюссельського аналітичного центру Bruegel запропонували ЄС запровадити мита на імпорт російського газу.

Повна відмова від російського газу означатиме збільшення закупівель ЄС у постачальників, включаючи Сполучені Штати.

ЄС заявив, що розгляне можливість закупівлі більшої кількості СПГ у Сполучених Штатів, а Трамп заявив, що продаж енергії в Європу стане ключовим напрямком зусиль його адміністрації щодо усунення торгового дефіциту з ЄС.

Американський СПГ допоміг закрити дефіцит поставок з Росії в Європу під час енергетичної кризи 2022 року. Минулого року США були третім за величиною постачальником газу в Європу після Росії та Норвегії.

Але деякі компанії та дипломати ЄС побоюються, що залежність від американського газу стане слабким місцем для Євросоюзу, після того як Трамп заявив, що енергетика буде розмінною монетою в торгових переговорах.