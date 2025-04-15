Уряд Сінгапуру розпустив парламент, країна готується до виборів

Мешканці оберуть, хто вирішуватиме проблеми, пов’язані із вартістю життя, і вестиме країну, яка довгий час отримувала вигоди від глобальної торгівлі, у складну нову еру.

Уряд Сінгапуру розпустив парламент, прем’єр-міністр Лоуренс Вонг готується до виборів, пише Bloomberg.

Мешканці оберуть, хто вирішуватиме проблеми, пов’язані із вартістю життя, і вестиме країну, яка довгий час отримувала вигоди від глобальної торгівлі, у складну нову еру.

Вонг закликав президента Тармана Шанмугаратнама розпустити парламент і видати наказ про вибори.

Конкретну дату голосування, яке може відбутися протягом декількох тижнів, озвучать пізніше. Кандидати офіційно оголосять про свій намір балотуватися 23 квітня.

“Орієнтування в нестабільній геополітиці буде таким же великим викликом для міста-держави, яке десятиліттями використовувало своє стратегічне положення, щоб стати фінансовим і товарним центром з одним із найвищих стандартів життя у світі”, ‒ зазначає видання.

“Глобальна торгова війна, яка назріває, “принесе проблеми всім країнам, особливо малим, таким як Сінгапур. Ми ризикуємо бути витисненими, маргіналізованими та забутими”, ‒ сказав Вонг у відео в соціальних мережах на початку цього місяця.

Вонг і керівна Партія народної дії, яка керує Сінгапуром з моменту проголошення незалежності в 1965 році, оголосили про плани цього року витратити майже 124 мільярди сінгапурських доларів (94 мільярди доларів) на все: від модернізації аеропорту до ваучерів у супермаркетах і догляду за літніми людьми.

Згідно з лютневим опитуванням, підхід уряду наштовхнувся на критику з боку опозиції, тоді як більшість жителів заявили, що ці заходи були недостатніми для вирішення їхніх проблем із вартістю життя.