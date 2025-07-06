На Київщині унаслідок атаки РФ постраждали троє людей, є пошкодження

Уночі 6 липня російські окупанти атакували Київщину постраждали троє людей, пошкоджені будівлі та авто, виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі постраждали три людини. Під ударом звичайний мирний населений пункт Київщини. Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці", — йдеться у дописі.

Також пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Окремо пошкоджені ще три автомобілі.

Пожежа виникла у складському приміщенні. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.