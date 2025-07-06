За добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та майже 40 артилерійських систем.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб
- танків – 10992 (+2) од
- бойових броньованих машин – 22956 (+3) од
- артилерійських систем – 29960 (+39) од
- РСЗВ – 1430 (+2) од
- засоби ППО – 1192 (+1) од
- літаків – 421 (+1) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)
- крилаті ракети – 3439 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104)
- спеціальна техніка – 3925 (+0)
Дані уточнюються.