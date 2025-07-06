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За добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 026 440 військових.

За добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та майже 40 артилерійських систем.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб
  • танків – 10992 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 22956 (+3) од
  • артилерійських систем – 29960 (+39) од
  • РСЗВ – 1430 (+2) од
  • засоби ППО – 1192 (+1) од
  • літаків – 421 (+1) од
  • гелікоптерів – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)
  • крилаті ракети – 3439 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104)
  • спеціальна техніка – 3925 (+0)

Дані уточнюються.
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