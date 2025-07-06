За добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та майже 40 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 026 440 військових.

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