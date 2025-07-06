Росіяни вбили та поранили 10 цивільних на Донеччині

З початку вторгнення РФ на Донеччині загинули 3314 людей та 7755 – поранені.

Унаслідок російських обстрілів Донеччини минулої доби загинули троє людей і семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 5 липня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: в Андріївці, Новогригорівці та Мирнограді. Ще семеро людей в області за добу дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення вторгнення РФ на Донеччині загинули 3314 людей та 7755 – поранені.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.