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Росіяни вбили та поранили 10 цивільних на Донеччині

З початку вторгнення РФ на Донеччині загинули 3314 людей та 7755 – поранені.

Росіяни вбили та поранили 10 цивільних на Донеччині
Наслідки російського удару
Фото: Донецька ОВА

Унаслідок російських обстрілів Донеччини минулої доби загинули троє людей і семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 5 липня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: в Андріївці, Новогригорівці та Мирнограді. Ще семеро людей в області за добу дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення вторгнення РФ на Донеччині загинули 3314 людей та 7755 – поранені.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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