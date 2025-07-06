Окупанти атакували прифронтові села Донеччини, постраждали цивільні

Уночі 6 липня на Донеччині окупанти поцілили БпЛА по житловим будинкам. Унаслідок обстрілів один цивільний загинув, ще трьох поранено.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В ніч на 6 липня війська РФ скерували два БпЛА по селищу Новогригорівка. Влучання зафіксовані по житловим будинкам, де перебували цивільні. Внаслідок атаки загинув чоловік 60 років. У 78-річної пенсіонерки діагностовано мінно-вибухову травму.

Також завдав ударів по приватному сектору села Андріївка. В результаті влучання в будинку виникла пожежа. Постраждало подружжя віком 43 та 45 років. Потерпілі зазнали термічних опіків тіла, мінно-вибухову травму й осколкове поранення. Їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

Ворог використав БпЛА "Герань-2". У населених пунктах пошкоджено 4 приватні будинки, лінію електропередач та автомобіль.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).