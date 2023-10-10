Депутати з ЄС закликають визнати Корпус вартових іранської революції терористами

Напередодні сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС група євродепутатів і національних законодавців закликали визнати Корпус вартових іранської революції терористичною організацією.

Французький депутат Бенджамін Хаддад надіслав відповідний лист верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю та міністерству закордонних справ Франції, пише Politico.

“Цей крок призведе до заморожування військових активів і “суттєво зменшить” вплив Ірану в регіоні”, − стверджується в листі.

У листі згадується інформація Wall Street Journal, яка прямо пов’язує Корпус вартових революції з терористичною змовою ХАМАС. Зазначено, що Корпус координував напад, а “авторитарний режим зіграв певну роль через свою фінансову та оперативну підтримку”.

Іранські офіцери разом з офіційними особами ХАМАС, Ісламського джихаду та Хезболли організовували цю складну операцію на зустрічах, які проходили у столиці Лівану Бейруті з серпня. Угода була б досягнута на зустрічі 2 жовтня.

Депутати зазначають, що революційна гвардія відкрито підтримує тероризм, регіональну нестабільність і репресії проти іранської молоді та бере участь у них. Крім того, постачаючи ударні безпілотники Росії, Іран ще раз продемонстрував свою роль у дестабілізації міжнародного порядку. Відтак через політика ЄС щодо санкцій проти ісламістів повинна “піти ще далі”.

У січні 2023 року Європарламент уже прийняв резолюцію, яка закликає ЄС визнати Корпус вартових іранської революції терористами, зазначено у листі.

Сьогодні міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться на раді, щоб прийняти рішення щодо відповіді на напад ХАМАСу на Ізраїль. “Існує велика кількість юридичних доказів діяльності Корпусу вартових в кількох європейських країнах. Зрештою, це політичне рішення, яке має бути прийняте зараз. Одним із них має бути питання про визнання Пасдарану терористичною організацією. Те, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, має бути колективним пробудженням. Ми не можемо більше чекати”, − додали європейські парламентарі.

Нагадаємо, США оголосили іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією у 2019 році. Цьогоріч у червні у Верховній Раді України зареєстрували проєкт заяви про засудження діяльності КВІР і визначення його статусу як терористичної організації.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не мають жодних розвідданих або доказів, які вказують на те, що Іран на пряму бере участь в атаках на Ізраїль, однак вважають, що Тегеран є співучасником нападу.

Учора представництво Ірану в ООН заявило, що Тегеран не причетний до нападу. Однак в заяві зазначається, що "рішучі заходи, вжиті Палестиною, являють собою цілком законний захист від семи десятиліть репресивної окупації та жахливих злочинів, скоєних незаконним сіоністським режимом”.