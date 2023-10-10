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Ізраїль будує базу поруч із Сектором Гази для десятків тисяч військових

Тель-Авів мобілізував 300 000 резервістів. 

Ізраїль будує базу поруч із Сектором Гази для десятків тисяч військових
Підрозділи ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю
Фото: https://twitter.com/HananyaNaftali

Ізраїльські військові будують базу поруч із Сектором Гази для розміщення десятків тисяч солдатів, готуючись до наступних етапів своєї відповіді на напад ХАМАСу, пише Bloomberg.

“Ізраїль збирається відповісти дуже суворо й агресивно, і буде більше втрат. Ми всі повинні змінити парадигму тут. Це не око за око”, − заявив журналістам у Тель-Авіві речник ізраїльських військових, підполковник Річард Хехт. 

Ізраїль не заявив, що війська увійдуть у Газу, але багато ізраїльтян і палестинців цього очікують. Останнє велике вторгнення Ізраїлю у Сектор Гази було у 2014 році. Воно тривало сім тижнів і призвело до вбивства понад 2000 палестинців і десятків ізраїльтян.

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Після нападу ісламістів, яке називають найбільшим провалом розвідки Ізраїлю принаймні за 50 років, Тель-Авів мобілізував 300 000 резервістів. За словами Хехта, масова та швидка мобілізація означає, що у збройних сил не вистачає техніки, внаслідок чого частина солдатів залишається зі застарілим обладнанням. Він попередив, що можуть бути помилки, коли справа доходить до враження цілей у секторі Газа.

“Подумайте, наскільки ми обмежені в плані боєприпасів та повітряних атак”, − сказав він.

Хехт не вказав конкретну кількість заручників, яка утримується в Газі, але зазначив, що йдеться про десятки осіб. За його словами, питанням заручників займається новостворений кризовий центр, який очолюють два генерали.

За словами Хехта, на північ Ізраїлю з Лівану в понеділок проникли бойовики палестинського Ісламського джихаду, а не Хезболли. За його словами, зараз у регіоні панує тиша, однак у бік Ізраїлю випустили кілька мінометів.

Bloomberg додає, що серйозною проблемою для Ізраїлю є приєднання Хезболли до ХАМАСу. Як і ХАМАС, Хезболла отримує фінансування та навчання від Ірану і, як вважають, має тисячі ракет.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що ЦАХАЛ тільки розпочав завдавати ударів по бойовиках руху ХАМАС.

Вчора міністр оборони Ізраїлю Йова Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази. Ізраїль уночі вразив понад 200 цілей терористів у Газі. Військові радять усім, хто може, виїхати до Єгипту.

Верховний комісар з прав ООН Фолькер Тюрк зі свого боку заявив, що Ізраїль завдав ударів по житлових будинках, зокрема блоках багатоповерхівок, а також школах і будівлях ООН у всій Газі, що призвело до жертв серед цивільного населення. Він нагадав Ізраїлю про зобов'язання не шкодити цивільному населенню: “облоги”, які ставлять під загрозу життя мирних жителів, заборонені міжнародним правом.

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