Зеленський зустрінеться з президентом Румунії

Президент України Володимир Зеленський у вівторок відвідає Румунію. Лідери країн проведуть зустріч у палаці Котрочень у Бухаресті, – повідомляє пресслужба президента Румунії Клауса Йоганніса.

"Цей візит підтверджує незмінну безумовну підтримку Румунією України в умовах війни Росії проти цієї країни, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їх потенціал і необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів і питань, що становлять взаємний інтерес", –йдеться у повідомленні.

Президенти обговорять безпекову ситуацію в регіоні та на Чорному морі й необхідні кроки з її регулювання. Крім того, сторони зосередяться на конструктивних і прагматичних підходах у пріоритетних галузях двосторонньої співпраці та спільних інтересів, зокрема на розширенні транскордонних зв'язків, розвитку економічних відносин, європейській та євроатлантичній інтеграції України, а також на повному дотриманні прав осіб, які належать до національних меншин.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та обговорив захист судноплавства і страхування суден у Чорному морі.