Reuters: Катар веде переговори з ХАМАС про обмін ізраїльських заручників на палестинців

Катарські посередники провели термінові переговори, щоб спробувати домовитися про свободу для ізраїльських жінок і дітей, яких захопили бойовики ХАМАС на утримують в Газі. Ізраїльтян пропонують обміняти на 36 палестинських жінок та дітей, які перебувають у в’язницях Ізраїлю.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Міністерство закордонних справ Катару підтвердило Reuters свою участь у посередницьких переговорах з ХАМАС та офіційними особами Ізраїлю, в тому числі щодо можливого обміну полоненими. Переговори, які Катар веде у координації зі Сполученими Штатами з вечора суботи 7 жовтня, "просуваються позитивно", повідомило джерело.

За інформацією джерела, Катар підтримував зв’язок з представниками ХАМАС після того, як ісламістське угруповання напало на Ізраїль, увірвавшись у міста, убивши понад 700 ізраїльтян та захопивши десятки заручників. Понад 500 палестинців постраждали від ізраїльських ударів по Газі.

Наразі невідома точна кількість ізраїльтян, яких бойовики ХАМАС захопили у заручники.

Нагадаємо, видання The Times of Israel писало, що станом на зараз відомо про 800 загиблих жителів Ізраїлю внаслідок нападу ХАМАСу та подальших бойових дій.У лікарні доставлено 2 506 постраждалих. 23 людини перебувають у важкому стані.