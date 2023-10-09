Єврокомісія призупиняє фінансування проєктів розвитку в Палестині

Наслідки бойових дій в Ізраїлі після нападу НАМАСу 7 жовтня

Після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль Єврокомісія призупиняє фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях.

Про це повідомив у соцмережі Х єврокомісар із питань сусідства Олівер Варгеї.

"Масштаби терору та жорстокості проти Ізраїлю та його народу є поворотним моментом. Не може бути справ як завжди. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає свій повний портфель розвитку на загальну суму 691 млн євро", – наголосив він.

Варгеї додав, що Єврокомісія також призупиняє виплати за наявними проєктами для Палестини. Нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені "до подальшого повідомлення".

The foundations for peace, tolerance and co-existence must now be addressed.



Incitement to hatred, violence and glorification of terror have poisoned the minds of too many.



We need action and we need it now. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023

"Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз", – наголосив Варгеї.

Нагадаємо, станом на зараз відомо про 800 загиблих жителів Ізраїлю внаслідок нападу ХАМАСу та подальших бойових дій. У лікарні доставлено 2 506 постраждалих. 23 людини перебувають у важкому стані.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїля висловили в Європейському Союзі та Україні.

Про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині вже оголосили Німеччина й Австрія.