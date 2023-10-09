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Єврокомісія призупиняє фінансування проєктів розвитку в Палестині

Загальна сума проєктів – 691 млн євро.

Єврокомісія призупиняє фінансування проєктів розвитку в Палестині
Наслідки бойових дій в Ізраїлі після нападу НАМАСу 7 жовтня
Фото: EPA/UPG

Після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль Єврокомісія призупиняє фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях.

Про це повідомив у соцмережі Х єврокомісар із питань сусідства Олівер Варгеї.

"Масштаби терору та жорстокості проти Ізраїлю та його народу є поворотним моментом. Не може бути справ як завжди. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає свій повний портфель розвитку на загальну суму 691 млн євро", – наголосив він.

Варгеї додав, що Єврокомісія також призупиняє виплати за наявними проєктами для Палестини. Нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені "до подальшого повідомлення".

"Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз", – наголосив Варгеї.

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Нагадаємо, станом на зараз відомо про 800 загиблих жителів Ізраїлю внаслідок нападу ХАМАСу та подальших бойових дій. У лікарні доставлено 2 506 постраждалих. 23 людини перебувають у важкому стані.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїля висловили в Європейському Союзі та Україні.

Про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині вже оголосили Німеччина й Австрія.

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