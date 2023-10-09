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Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль

Не всі члени Радбезу засудили терористичні напади.

Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Засідання радбезу ООН, Нью-Йорк, 13 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй провела екстрене засідання щодо терористичного нападу ісламістів на Ізраїль. Але не всі члени Радбезу засудили напади ХАМАСу. Тож спільну заяву так і не ухвалили, – пише видання The Times of Israel.

Засідання Радбезу ООН було закритим. Після нього не було вжито жодних дій, не ухвалили обов'язкової резолюції наприкінці засідання. Американський дипломат Роберт Вуд сказав журналістам після закритого засідання, що так сталося, бо не всі країни-члени засудили напади ХАМАСу. 

Він не уточнив, які утрималися.

"Ви, ймовірно, могли б вгадати одну з них без моїх слів", — сказав Вуд, чітко натякаючи на Росію, відносини якої із Заходом різко погіршилися після її вторгнення в Україну.

Дипломати заявили, що Рада Безпеки не розглядала жодної спільної заяви, не кажучи вже про обов’язкову резолюцію, а члени на чолі з Росією сподівалися на ширший фокус, ніж засудження ХАМАС.

Разом із тим Китай, який зазвичай є союзником Росії в Радбезі, заявив, що підтримає спільну заяву.

 "Це не нормально, що Рада Безпеки мовчить", — сказав китайський дипломат Чжан Цзюнь. Китай засуджує "всі напади на мирних жителів".

Для того, щоб Радбез ООН міг ухвалити та опублікувати якусь заяву про події у світі, усі 15 членів повинні проголосувати одноголосно.

Після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль Єврокомісія призупиняє фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях.

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