Ми маємо намір змінити Близький Схід, – Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до місцевих політиків з півдня країни і пообіцяв, що змінить регіон після нищівної помсти за руйнівний напад ХАМАСу, – пише The Times of Israel.

"Ми зробимо все, щоб допомогти вам. Я прошу вас бути сильними, тому що ми маємо намір змінити Близький Схід", – заявив Нетаньягу.

За словами прем'єра, битва тільки розпочалася і ХАМАС відповість за те, через що довелося пройти ізраїльським громадянам, які потрапили під його атаки.

Нагадаємо, у понеділок на територію Ізраїлю з боку Лівану проникла група бойовиків. Сили оборони Ізраїлю завдали ударів вертольотами та знищили спостережну вежу "Хезболли".