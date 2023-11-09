Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів, – Генштаб

За минулу добу, 8 листопада, Сили оборони ліквідували близько 1 080 окупантів, 15 танків, 26 безпілотників та крилату ракету ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 308 720 (+1 080) осіб,

танків ‒ 5 316 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 10 014 (+18) од,

артилерійських систем – 7 475 (+36) од,

РСЗВ – 875 (+3) од,

засоби ППО ‒ 577 (+5) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 593 (+26),

крилаті ракети ‒ 1 557 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 853 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 1 059 (+5)

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.