Українські військові знищили за добу понад тисячу російських окупантів, – Генштаб

За минулу добу, 8 листопада, Сили оборони ліквідували близько 1 080 окупантів, 15 танків, 26 безпілотників та крилату ракету ворога.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 308 720 (+1 080) осіб,
- танків ‒ 5 316 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10 014 (+18) од,
- артилерійських систем – 7 475 (+36) од,
- РСЗВ – 875 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 577 (+5) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 593 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1 557 (+1),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 853 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 059 (+5)
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.