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Кабмін спростив механізм надання житлових субсидій

Йдеться про обмін інформацією між Пенсійним фондом та міграційною службою. 

Кабмін спростив механізм надання житлових субсидій
Фото: Вести

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює раніше ухвалений механізм швидкого надання житлових субсидій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, рішення забезпечує автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. 

"Це вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій і робить соціальну підтримку тим, хто її потребує, ще більш адресною та доступною", - запевнив Шмигаль.

Минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки. Достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії. Зокрема через Дію, сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел. 

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Нагадаємо, що для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі учасники бойових дій можуть звертатися до Пенсійного фонду України.

Внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання. При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.

Із 1 грудня минулого року повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій отримав Пенсійний фонд України.

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