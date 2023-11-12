Росія розраховує на піхотні атаки під час штурмів через втрату техніки, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська дедалі частіше покладаються на лобові атаки, ймовірно, щоб компенсувати брак підготовленого особового складу і через великі втрати техніки.

Про це йдеться в новому зведенні ISW.

Аналітики зазначили, що російський Генеральний штаб покладається на лобові атаки як на основну тактику в Україні, що є важливою частиною російського вирішення проблем "військового паритету", викладених у статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про "позиційну війну".

Один із російських "воєнкорів" зазначив, що російська практика проведення тактичних штурмів з метою взяття українських укріплених позицій у лісових районах Донбасу не призведе до ширшого оперативного прориву на будь-якій ділянці фронту.

За його словами, немає можливості підготувати достатню кількість російських військових для інтенсивних лобових атак, необхідних для значного просування в Україні.

Інший "воєнкор" стверджував, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", тому що у них стало менше танків, БМП і БТР поблизу лінії фронту.

Критично налаштований російський "воєнкор" відповів на коментар про "піхотний ренесанс", назвавши його негативним відображенням втрат російської техніки і поганої координації на фронті, що призвело до переходу до штурмової тактики.

Телеграм-канал, пов'язаний з російським спецназом, поскаржився, що залежність від фронтальних штурмів під проводом піхоти в значній мірі приписують усім підрозділам спецназу, які були розгорнуті в Україні, тому що, як стверджується, російське командування використовувало спецпризначенців у лобових штурмах із самого початку війни.

Сили спецназу не призначені для проведення штурмів, на відміну від стандартної мотострілецької піхоти, і деякі російські джерела розчаровані наслідками неправильного застосування спецпризначенців.

У ISW наголосили, що російські війська дедалі частіше покладаються на лобові атаки, ймовірно, щоб компенсувати брак підготовленого особового складу і через великі втрати техніки.

Нагадаємо, у Збройних сила зазначили, що російська армія на Авдіївському напрямку значно послабила свої атаки, однак окупанти готуються до нових штурмів.