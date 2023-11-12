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На Авдіївському напрямку ворог готується до нових штурмів, – Збройні сили

Російські війська зменшили атаки на Авдіївку.

На Авдіївському напрямку ворог готується до нових штурмів, – Збройні сили
Фото: соцмережі окупантів

Російська армія на Авдіївському напрямку значно послабила свої атаки, однак окупанти готуються до нових штурмів. Про це повідомляє речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За словами речника, росіяни впродовж доби вели безуспішні штурми у районі Авдіївки, вони почали перегруповуватися через великі втрати.

Він додав, що завдяки збільшенню авіаударів по лінії фрнту окупанти намагаються завдати втрат українським силам, поки йде перегрупування.

"Ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних – це певна підготовка до подальших дій", – зазначив Штупун.

Генерал Тарнавський повідомив, що за останню добу ворог активізував авіацію та збільшив кількість авіаударів на Таврійському напрямку.

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