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У Харкові стався вибух на АЗК

На місці працюють усі необхідні служби.

У Харкові стався вибух на АЗК
Фото: Патрульна поліція Харкова

У неділю вранці у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували. За інформацією патрульної поліції Харківської області вибух стався на заправці. Патрульні тимчасово обмежили рух транспорту до завершення роботи екстрених служб.

Також, у  коментарі "Суспільному" речник ДСНС зазначив, що вибух стався на АЗС неподалік Південного вокзалу. Там спалахнуло авто, пожежу загасили за 10 хвилин.

Внаслідок вибуху травмувався чоловік, його госпіталізували. Причини вибуху встановлюють.

Нагадаємо, у Київській області пролунав вибух. Як виявилося, у багатоповерхівці вибухнув газовий балон.

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