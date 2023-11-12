Міноборони очищує українські землі від російського металобрухту

Міністерство оборони розпочало очищувати українські землі від залишків російської техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.

"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", – повідомляють у Міноборони.

Фото: Міноборони

Інспектуючи залишки ворожої теніки, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:

чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУчи може стати музейним експонатом або частиною виставокчи може бути утилізована, як “металобрухт” згідно з визначеними процедурами

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 5349 танків, 10073 бойових броньованих машин та 7559 артилерійських систем.