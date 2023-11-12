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Міноборони очищує українські землі від російського металобрухту

Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують.

Міноборони очищує українські землі від російського металобрухту
Фото: Міноборони

Міністерство оборони розпочало очищувати українські землі від залишків російської техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні. 

"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", – повідомляють у Міноборони. 

Фото: Міноборони

Інспектуючи залишки ворожої теніки, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:

чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУчи може стати музейним експонатом або частиною виставокчи може бути утилізована, як “металобрухт” згідно з визначеними процедурами

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 5349 танків, 10073 бойових броньованих машин та 7559 артилерійських систем. 

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