Росіяни намагаються повернути втрачені позиції під Бахмутом, – Сирський

Окупанти активізували штурмові дії на цьому напрямку.

Російська армія відновила штурмові дії в районі Бахмута. Окупанти намагаються безуспішно повернути втрачені позиції. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються", – зазначив командувач.

На Бахмутському напрямку через катастрофічні втрати у живій силі та техніці російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи.