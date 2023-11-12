Найманці ПВК "Вагнер" відновили активний рекрутинг у росгвардії, – розвідка

У британській розвідці розповіли, яка доля спткала залишки наймців ПВК "Вагнер". Ймовірно, деякі з них були асимільовані в командну структуру Росгвардії, інша частина відновила активний рекрутинг. Про це повідомляє розвідка Британії у мережі "Х".

"Станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Нацгвардії Росії і відновили активне вербування. Цю групу "вагнерівців" під росгвардією, ймовірно, очолює Павло Пригожин, син покійного Євгена Пригожина", – йдеться у звіті розвідки.

Інші бійці "Вагнера", можливо, приєднались до ПВК "Редут", яка, налічує загалом 7 тисяч осіб.

"1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи Вагнера увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмату", – пише розвідка.

За даними британської розвідки, зараз РФ має більший контроль над діяльністю ПВК "Вагнер" та колишніми найманцями.

Раніше повідомлялося, що в уральському регіоні РФ відновили набір найманців у ПВК "Вагнер" на чолі із сином Євгена Пригожина Павла.