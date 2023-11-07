П’ять F-16 прибули до навчального центру в Румунії з Нідерландів, - Зеленський

Перші нідерландські винищувачі F-16 прибули до навчального центру у Румунії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні маємо важливий новий крок: п’ять голландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії. Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі”, - написав Зеленський.

Президент України також подякував Нідерландам і премʼєр-міністру Марку Рютте за лідерство в підтримці України.

Нагадаємо, нещодавно у США розпочали навчання українських пілотів польотам на F-16.

Крім того, міністри оборони України та Данії Рустем Умєров та Троельс Лунд Поульсен обговорили пришвидшення передачі винищувачів F-16.