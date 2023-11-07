Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

П’ять F-16 прибули до навчального центру в Румунії з Нідерландів, - Зеленський

Триває робота над переданням Україні F-16.

П’ять F-16 прибули до навчального центру в Румунії з Нідерландів, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Перші нідерландські винищувачі F-16 прибули до навчального центру у Румунії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні маємо важливий новий крок: п’ять голландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії. Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі”, - написав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Президент України також подякував Нідерландам і премʼєр-міністру Марку Рютте за лідерство в підтримці України. 

Нагадаємо, нещодавно у США розпочали навчання українських пілотів польотам на F-16. 

Крім того, міністри оборони України та Данії Рустем Умєров та Троельс Лунд Поульсен обговорили пришвидшення передачі винищувачів F-16.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies