Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу і техніки росіян, - Генштаб

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ уразили шість артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, два радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Вдалося відбити і низку атак окупантів. Так, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де наші воїни відбили п'ять атак.

На Бахмутському росіяни вели безуспішні штурмові дії біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак. А на Шахтарському ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетні та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 7 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Карповичі, Грем'яч Чернігівської області; Сімейкине, Іскрисківщина, Басівка, Грабовське, Попівка, Велика Писарівка Сумської області;

на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Пролетарського Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Різниківки, Спірного, Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському росіяни завдали понад 10 авіаційних ударів в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Очеретине, Бердичі, Ласточкине, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка;

на Шахтарському окупанти завдали авіаційного удару поблизу Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

на Запорізькому ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

на Херсонському противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада росіяни обстріляли двома ракетами Запорізьку область.

Натомість у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Унаслідок обстрілу постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем" імені терориста Володимира Жоги.