Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області

Ввечері 7 листопада росіяни обстріляли ракетами Запорізьку область.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, обстріл зафіксували о 17.30.

"Рашистські терористи нанесли два ракетних удари по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється", - повідомив Малашко.

Він додав, що наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що РФ виробляє приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні вороги накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.