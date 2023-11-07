Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області

Ввечері 7 листопада росіяни обстріляли ракетами Запорізьку область.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, обстріл зафіксували о 17.30.
"Рашистські терористи нанесли два ракетних удари по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється", - повідомив Малашко.
Він додав, що наразі інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що РФ виробляє приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні вороги накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.