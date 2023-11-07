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Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області

Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура.

Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області
Фото: EPA/UPG

Ввечері 7 листопада росіяни обстріляли ракетами Запорізьку область.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, обстріл зафіксували о 17.30. 

"Рашистські терористи нанесли два ракетних удари по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється", - повідомив Малашко.

Він додав, що наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

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Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що РФ виробляє приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні вороги накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.

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