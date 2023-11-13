У грудні ЄС відправить до Києва місію із пропозиціями зобов’язань у сфері безпеки

Місія прибуде на початку місяця.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

На початку грудня Євросоюз відправить до Києва місію із пропозиціями зобов’язань у сфері безпеки для України.

Про це сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, передає "Європейська правда".

"Ви знаєте, що європейські лідери доручили мені завдання на останній Європейській раді сконструювати безпекові зобов’язання від ЄС Україні. Ми працюємо над цим з країнами-членами. На початку місяця я направлю місію до України, щоб обговорити нашу пропозицію з українцями", – сказав Боррель.

Глава євродипломатії додав, що "був би щасливий" відвідати Київ, якщо матиме таку можливість.

Пропозиції ще перебувають на етапі обговорення, сказав Боррель. Із ними до України прибуде його заступник з питань безпеки та оборони.

Також тему безпекових гарантій у грудні обговорюватимуть лідери країн-членів ЄС.

Нагадаємо, нині Боррель заявив, що працює над майбутніми зобов'язаннями ЄС у сфері безпеки для України.

Минулого місяця Україна і Японія розпочали переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. До речі, Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори.