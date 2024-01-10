Запуск китайського супутника викликав на Тайвані передвиборчий бурхливий резонанс, − Reuters

Запуск китайського супутника, який пролетів над Тайванем на висоті понад 500 км і викликав помилкову повітряну тривогу, спричинив “політичну бурю” на острові щодо мотивів Пекіна − лише за кілька днів до президентських виборів.
Про це пише Reuters.
“У вівторок уряд помилково попередив про повітряний наліт після того, як китайська ракета з науковим супутником пролетіла над південним Тайванем на висоті понад 500 км. Пізніше міністерство оборони перепросило за неправильний переклад англійською мовою, у якому використали слово “ракета””, − зазначає видання.
Адміністрація президентки Тайваню Цай Інвень заявила, що не вважає запуск ракети спробою втручання напередодні виборів.
Раніше Тайвань, який КНР вважає своєю територією, неодноразово звинувачував Пекін у спробі втрутитися у голосування за допомогою військових, політичних, економічних чи інших засобів. Китай назвав ці звинувачення “брудними трюками”.
Управління у справах Тайваню Китаю заявило, що запуск супутника відбувається щорічно і не має нічого спільного з виборами на Тайвані. На початку грудня Китай здійснив два запуски супутників із космодрому у Монголії. Жоден із них не пролетів над Тайванем і не викликав тривогу.
Reuters додає, що міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розмовляв з іноземними журналістами, коли телефонами в кімнаті пролунало пронизливе попередження зі словами “запуск супутника Китаєм” китайською мовою та “ракета” англійською мовою. Він назвав цей запуск частиною китайської системи переслідування, як от китайські повітряні кулі, які нещодавно виявили над островом.
Найбільша опозиційна партія Тайваню Гоміньдан розкритикувала уряд, заявивши, що тривога через запуск супутника “не має стати інструментом виборів”.
Вибори і війна
- Восьмі президентські вибори на Тайвані відбудуться 13 січня у межах загальних виборів 2024 року. Чинна президентка Цай Інвень, висунута від демократичної прогресивної партії, не має права переобиратись на наступний термін через обмеження за кількістю президентських строків.
- Демократи висунули на головну посаду країни віцепрезидента Лая Цінде ще торік у березні, напередодні його обрали головою партії. У травні опозиційна партія Гоміндан висунула своїм кандидатом Хоу Юї − чинного мера Нового Тайбею.
- Президентські вибори можуть стати потенційною точкою спалаху у війні Китаю за Тайвань. Як пише Bloomberg, війна обійдеться світовій економіці приблизно в 10 трлн доларів. Це дорівнює приблизно 10% світового ВВП, і затьмарює удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи.
- Однак мало хто вважає ймовірність китайського вторгнення високою. Армія КНР не скупчує війська на узбережжі, до того ж повідомлення про корупцію в китайській армії ставлять під сумнів здатність лідера Сі Цзіньпіна вести успішну військову кампанію.