Запуск китайського супутника викликав на Тайвані передвиборчий бурхливий резонанс, − Reuters

Над островом пролетіла китайська ракета з науковим супутником, через що оголосили помилкову повітряну тривогу.

Запуск китайського супутника, який пролетів над Тайванем на висоті понад 500 км і викликав помилкову повітряну тривогу, спричинив “політичну бурю” на острові щодо мотивів Пекіна − лише за кілька днів до президентських виборів.

Про це пише Reuters.

“У вівторок уряд помилково попередив про повітряний наліт після того, як китайська ракета з науковим супутником пролетіла над південним Тайванем на висоті понад 500 км. Пізніше міністерство оборони перепросило за неправильний переклад англійською мовою, у якому використали слово “ракета””, − зазначає видання.

Адміністрація президентки Тайваню Цай Інвень заявила, що не вважає запуск ракети спробою втручання напередодні виборів.

Раніше Тайвань, який КНР вважає своєю територією, неодноразово звинувачував Пекін у спробі втрутитися у голосування за допомогою військових, політичних, економічних чи інших засобів. Китай назвав ці звинувачення “брудними трюками”.

Управління у справах Тайваню Китаю заявило, що запуск супутника відбувається щорічно і не має нічого спільного з виборами на Тайвані. На початку грудня Китай здійснив два запуски супутників із космодрому у Монголії. Жоден із них не пролетів над Тайванем і не викликав тривогу.

Reuters додає, що міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розмовляв з іноземними журналістами, коли телефонами в кімнаті пролунало пронизливе попередження зі словами “запуск супутника Китаєм” китайською мовою та “ракета” англійською мовою. Він назвав цей запуск частиною китайської системи переслідування, як от китайські повітряні кулі, які нещодавно виявили над островом.

Найбільша опозиційна партія Тайваню Гоміньдан розкритикувала уряд, заявивши, що тривога через запуск супутника “не має стати інструментом виборів”.

Вибори і війна