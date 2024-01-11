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Президент Еквадору назвав 22 наркобанди у країні терористичними організаціям

Таким чином він зробив їх офіційними терористичними цілями.

Президент Еквадору назвав 22 наркобанди у країні терористичними організаціям
президент Еквадору Даніель Нобоа ( в центрі)
Фото: EFE

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив у середу, що його країна перебуває у стані війни з наркоугрупованнями, які тримають у заручниках тюремних охоронців, пише Reuters.

Нобоа у вівторок назвав 22 банди терористичними організаціями, зробивши їх офіційними військовими цілями. 

Президент прийшов до влади в листопаді, пообіцявши розв’язати все серйознішу проблему безпеки, спричинену зростанням угруповань наркоторговців, які транспортують кокаїн через Еквадор.

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“Ми перебуваємо у стані війни, і ми не можемо поступитися перед обличчям цих терористичних груп”, − сказав Нобоа в ефірі радіостанції Canela Radio. За його оцінками, в Еквадорі діють близько 20 000 членів злочинних угруповань.

Вчора на вулицях столиці Кіто та портового міста Гуаякіль було тихіше, ніж зазвичай, багато бізнесів не працювали, а школи були закриті.

Що було раніше

  • Нобоа заявив про внутрішній збройний конфлікт на тлі спалаху насильства в країні. Мешканці країни в прямому ефірі бачили захоплення телеканалу TC. Нападники примусили працівників державного мовника лягати на підлогу, лунали постріли.
  • У країні відбулися вибухи, викрадення поліцейських і тюремні заворушення на тлі того, як Нобоа в понеділок оголосив надзвичайний стан по всій країні після втечі із в'язниці в Гуаякілі небезпечного лідера злочинного угруповання Фіто. За даними місцевої поліції, у вівторок у Гуаякілі загинули вісім людей. Двоє поліцейських також були вбиті в сусідньому місті Нобол.
  • Надзвичайний стан триватиме 60 днів і мобілізує поліцію та збройні сили для контролю за порушеннями громадського порядку. Він передбачає комендантську годину з 23:00 до 5 години ранку, обмеження на збір людей та дій, що можуть загрожувати громадському порядку.

Хто такий Фіто, після втечі якого почалися заворушення

  • Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто відбував покарання майже 12 років і при цьому очолював могутнє мафіозне угрупування "Лос Чонерос". Він став главою бандитів уже під час ув'язнення – після того, як загинув попередній. Фіто сидів у Регіональній в'язниці в Гуаякіле, але вона, як вважається, є фактично контрольованою "Лос Чонерос".
  • Одним зі звинувачень на адресу Фіто є можлива причетність до вбивства кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо – журналіста і борця з мафією. Фіто, сидячи в тюрмі, погрожував йому. Кандидата вбили до виборів, і, ймовірно, зробили це саме "Лос Чонерос".
  • Відсутність в'язня в камері помітили в неділю. Досі неясно, чи він втік за межі тюрми, чи переховується на її території. 
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