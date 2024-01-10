У Раді Європи визначилися з кандидатами на наступного генерального секретаря організації, - “Європейська правда”

На посаду претендують кандидати з Естонії, Швейцарії та Бельгії.

У Раді Європи визначилися з кандидатами на наступного генерального секретаря організації. Зареєстровано троє кандидатів на цю посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джерела “Європейської правди” розповіли, що в Комітеті міністрів Ради Європи зареєстровані три кандидатури: Індрек Саар, Дідьє Рейндерс та Ален Берсе.

Дідьє Рейдерс – чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії. Рейдерс в 2019 році змагався за посаду генсека Ради Європи, але програв Пейчинович-Бурич на виборах. За інформацією джерел видання, його шанси на перемогу вважають найвищими.

Індрек Саар – естонський політик і актор, колишній міністр культури та колишній лідер естонських соціал-демократів.

Ален Берсе – швейцарський політик, соціал-демократ. Він протягом 2023 року був президентом Швейцарії та відвідав Україну, перебуваючи на цій посаді.

Представниця Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, яка очолює організацію зараз, вирішила не йти не другий термін, хоча мала на це право.

Нового генерального секретаря організації оберуть на літній сесії ПАРЄ, він почне роботу з жовтня. Генерального секретаря обирають члени Парламентської асамлеї Ради Європи таємним голосуванням.