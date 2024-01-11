Радбез ООН вимагає від хуситів припинити напади у Червоному морі

Чотири члени, включно з Росією та Китаєм, які мають право вето, утрималися від голосування за резолюцію.

Рада Безпеки ООН вимагає від єменських хуситів негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі та застерегла від ескалації ситуації, пише Reuters.

Про це йдеться у резолюції Радбезу, яка також закликала хуситів звільнити Galaxy Leader, кероване Японією судно, пов’язане з ізраїльським бізнесменом, яким угруповання заволоділо 19 листопада. На борту перебувало 25 осіб.

Одинадцять членів проголосували за вимогу хуситам “негайно припинити всі атаки, які перешкоджають глобальній торгівлі та навігаційним правам і свободам, а також регіональному миру”.

Чотири члени, включно з Росією та Китаєм, які мають право вето, утрималися. Ніхто не голосував проти.

Ключовим положенням резолюції, авторами якої є США і Японія, відзначається право держав-членів ООН відповідно до міжнародного права “захищати свої судна від нападів, зокрема тих, які підривають навігаційні права і свободи”.

Рада безпеки перед голосуванням відхилила поправки, запропоновані Росією, які б позбавили передбачуваної підтримки оперативної групи під керівництвом США і включили б війну в секторі Газа до “корінних причин” ударів хуситів. Посол Росії Василь Небензя поставив під сумнів легітимність цільової групи та заявив, що розроблена резолюція є “безстроковим її благословенням”.

Представник хуситів у Ємені Мохаммед Абдул Салам назвав резолюцію ООН “політичною грою” та заявив, що саме Сполучені Штати порушують міжнародне право.