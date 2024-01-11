Радбез ООН вимагає від хуситів припинити напади у Червоному морі

Рада Безпеки ООН вимагає від єменських хуситів негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі та застерегла від ескалації ситуації, пише Reuters.
Про це йдеться у резолюції Радбезу, яка також закликала хуситів звільнити Galaxy Leader, кероване Японією судно, пов’язане з ізраїльським бізнесменом, яким угруповання заволоділо 19 листопада. На борту перебувало 25 осіб.
Одинадцять членів проголосували за вимогу хуситам “негайно припинити всі атаки, які перешкоджають глобальній торгівлі та навігаційним правам і свободам, а також регіональному миру”.
Чотири члени, включно з Росією та Китаєм, які мають право вето, утрималися. Ніхто не голосував проти.
Ключовим положенням резолюції, авторами якої є США і Японія, відзначається право держав-членів ООН відповідно до міжнародного права “захищати свої судна від нападів, зокрема тих, які підривають навігаційні права і свободи”.
Рада безпеки перед голосуванням відхилила поправки, запропоновані Росією, які б позбавили передбачуваної підтримки оперативної групи під керівництвом США і включили б війну в секторі Газа до “корінних причин” ударів хуситів. Посол Росії Василь Небензя поставив під сумнів легітимність цільової групи та заявив, що розроблена резолюція є “безстроковим її благословенням”.
Представник хуситів у Ємені Мохаммед Абдул Салам назвав резолюцію ООН “політичною грою” та заявив, що саме Сполучені Штати порушують міжнародне право.
- Два дні тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
- 18 безпілотників, дві крилаті ракети та протикорабельна ракета були збиті з F-18 з авіаносця USS Eisenhower, а також американськими есмінцями типу Arleigh Burke USS Gravely, USS Laboon і USS Mason та британським HMS Diamond.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
- У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
- На початку грудня у Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену. Американський військовий корабель допоміг комерційним суднам, який потрапили під атаку.
- На тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі США і ще дев'ять країн оголосили про початок операції з протидії атакам. Хусити все рівно обіцяли продовжувати напади та стали погрожувати обстрілами суден США та їхніх союзників.