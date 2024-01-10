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Греція планує легалізувати одностатеві шлюби

Також у Греції одностатевим парам можуть дозволити усиновлювати дітей.

Греція планує легалізувати одностатеві шлюби
Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс
Фото: EPA/UPG

Влада Греції має намір легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

Про це прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав у етері телеканалу ERT, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови уряду Греції, ініціативи щодо легалізації одностатевих шлюбів та усиновлення для гомосексуальних пар є подібними до тих, які існують в багатьох країнах Європи.

Водночас, зазначив Міцотакіс, "самотній чоловік не зможе мати дитину від сурогатної матері".

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Голова уряду Греції наголосив, що не буде змушувати свою праву партію "Нова демократія" до голосування за ці ініціативи. 

"Я абсолютно поважаю наших співгромадян, які мають відмінні погляди, і поважаю позицію Церкви. Але хочу нагадати, що Церква була проти цивільного шлюбу, була проти кремації, а держава зробила крок уперед і легалізувала (ці речі. – Ред.) з повагою до ролі Церкви", – нагадав прем'єр, і запевнив, що спершу законодавча пропозиція уряду Греції щодо шлюбів і усиновлення одностатевих пар спершу буде винесена на громадське обговорення .

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