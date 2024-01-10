Греція планує легалізувати одностатеві шлюби

Також у Греції одностатевим парам можуть дозволити усиновлювати дітей.

Влада Греції має намір легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

Про це прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав у етері телеканалу ERT, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови уряду Греції, ініціативи щодо легалізації одностатевих шлюбів та усиновлення для гомосексуальних пар є подібними до тих, які існують в багатьох країнах Європи.

Водночас, зазначив Міцотакіс, "самотній чоловік не зможе мати дитину від сурогатної матері".

Голова уряду Греції наголосив, що не буде змушувати свою праву партію "Нова демократія" до голосування за ці ініціативи.

"Я абсолютно поважаю наших співгромадян, які мають відмінні погляди, і поважаю позицію Церкви. Але хочу нагадати, що Церква була проти цивільного шлюбу, була проти кремації, а держава зробила крок уперед і легалізувала (ці речі. – Ред.) з повагою до ролі Церкви", – нагадав прем'єр, і запевнив, що спершу законодавча пропозиція уряду Греції щодо шлюбів і усиновлення одностатевих пар спершу буде винесена на громадське обговорення .