Суд у Лос-Анджелесі розглядатиме сьогодні податкові звинувачення проти Гантера Байдена

Очікується, що він не визнає себе винним.

Син президента США Джо Байдена Гантер має сьогодні постати у федеральному суді Лос-Анджелеса у справі про несплату 1,4 мільйона доларів, пише Reuters.

Очікується, що він не визнає себе винним у податкових звинуваченнях, які, зокрема, стали приводом для розслідування імпічменту його батька.

53-річного Байдена звинувачують у несплаті податків у період з 2016 по 2019 роки, витративши мільйони доларів на наркотики, ескорт, екзотичні автомобілі та інші дорогоцінні речі.

Якщо сина президента визнають винним йому загрожує до 17 років позбавлення волі. Адвокат Байдена Еббі Лоуелл заявив, що Байден виплатив заборгованість з податків і зазнає переслідувань через своє знамените прізвище.

Син президента, який публічно обговорював своє зловживання психотропами, ніколи не обіймав посад у Білому домі чи передвиборчій кампанії свого батька. Він також не визнав себе винним в окремій федеральній справі в Делавері, де його звинувачують у брехні про незаконне вживання наркотиків, коли він купив зброю. Ці обвинувачення передбачають покарання до 10 років ув'язнення.

Обидві справи порушив федеральний прокурор Девід Вайс, який розслідував Байдена з 2019 року і минулого року отримав посаду спеціального прокурора. Торік федеральний суддя відхилив запропоновану угоду про визнання вини. Міністерство юстиції заявило, що розслідування щодо Гантера Байдена триває.

Республіканці Палати представників США наполягають на тому, щоб затримати Байдена до Конгресу за відмову давати свідчення за зачиненими дверима під час розслідування імпічменту його батька. Це може спричинити нові кримінальні звинувачення.

“Байден запропонував публічно дати свідчення щодо розслідування, але законодавці відмовили йому. У середу він викликав галас на Капітолійському пагорбі, коли зненацька з'явився на слуханнях у Палаті представників, на яких законодавці розглядали звинувачення у неповазі до суду”, − пише Reuters.

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