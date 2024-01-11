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У Замбії спалах холери, президент закликав людей перебиратися у села

З жовтня минулого року у країні було зареєстровано понад 7500 випадків холери. 

У Замбії спалах холери, президент закликав людей перебиратися у села
Фото: Zambia presidecy/Facebook

Президент Замбії Хакайнде Хічілема закликав людей переселятися з міст у села після смерті близько 300 людей під час спалаху холери, пише BBC.

За його словами, погані санітарні умови в деяких густонаселених міських районах є сприятливим середовищем для розмноження холери. Щоб розвантажити великі міста, жителі повинні переселятися в сільські райони, де є достатньо місця та “ідеальна санітарія”, додав Хічілема.

З жовтня минулого року у всій країні було зареєстровано понад 7500 випадків холери. За останні 24 години було зареєстровано понад 500 нових випадків і 17 смертей, повідомило міністерство охорони здоров'я.

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Повторне відкриття шкіл було відкладено в рамках серії превентивних заходів. Зараз хвороба поширилася на вісім із 10 провінцій Замбії.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має надіслати близько мільйона доз вакцини проти холери найближчими днями, щоб стримати спалах.

Вчора Хічілема відвідав центр лікування холери на стадіоні Героїв, де перебуває понад 1000 пацієнтів у столиці країни Лусаці. За його словами, уряд вживе жорсткі заходи, щоб викорінити хворобу, що передається через воду.

Він звинуватив замбійців, які переїхали до міст “без чіткої мети”, у розмноженні погано спланованих неофіційних поселень. За словами президента, деякі молоді люди “тиняються і нічого не роблять” у містах замість того, щоб переїхати в сільську місцевість, щоб займатися господарством.

“У селах так багато землі, є чиста вода. Ми можемо побудувати гарні будинки в селах, які не забруднені”, − сказав президент. Влада модернізує нетрі в містах і запобігатиме появі нових, додав він.

Сусідні Мозамбік і Зімбабве посилили спостереження, щоб запобігти передачі через кордон.

  • Торік у листопаді Зімбабве оголосило надзвичайний стан у столиці країни Хараре через спалах холери, спричинений відсутністю доступу до чистої води. У країні було зафіксовано 7398 підозрілих випадків, підтверджено 50 смертей і 109 осіб госпіталізовано. Епіцентром останнього спалаху було густонаселене передмістя столиці Кувадзана, на яке припадає майже половина зареєстрованих випадків.
  • Бактеріальне захворювання поширюється через заражену воду або їжу та викликає сильне зневоднення через блювоту та діарею. Холера може вбити протягом кількох годин, якщо її не лікувати.
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