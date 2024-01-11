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Фінляндія закрила кордон з Росією ще до 11 лютого

Попереднє рішення про тимчасове закриття всіх пропускних пунктів діє до 15 січня. 

Фінляндія закрила кордон з Росією ще до 11 лютого
Фото: Insider

Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією до 11 лютого.

Таке рішення ухвалив уряд країни на спільному засіданні Держради у четвер, повідомило Радіо Свобода з посиланням на YLE.

“Національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії”, − заявила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

Попереднє рішення про тимчасове закриття всіх КПП діє до 15 січня. 

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Гельсінкі, як і раніше, стурбовані загрозою напливу до Фінляндії через російський кордон нелегальних мігрантів. Такі випадки продовжуються і після закриття пропускних пунктів.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ

  • 6 листопада 2023 року стало відомо, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку.
  • Згодом Фінляндія повністю закрила кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.
  • Проте 14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП "Вааліма" і МАПП "Ніїрала". Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.
  • За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.
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