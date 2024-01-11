Фінляндія закрила кордон з Росією ще до 11 лютого

Попереднє рішення про тимчасове закриття всіх пропускних пунктів діє до 15 січня.

Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією до 11 лютого.

Таке рішення ухвалив уряд країни на спільному засіданні Держради у четвер, повідомило Радіо Свобода з посиланням на YLE.

“Національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії”, − заявила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

Попереднє рішення про тимчасове закриття всіх КПП діє до 15 січня.

Гельсінкі, як і раніше, стурбовані загрозою напливу до Фінляндії через російський кордон нелегальних мігрантів. Такі випадки продовжуються і після закриття пропускних пунктів.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ