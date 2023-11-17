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Поліція почала перевіряти "благодійний фонд", який готівкою збирає гроші нібито на ЗСУ

Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство.

Поліція Києва повідомила про перевірку законності діяльності організації, що позиціонує себе як благодійний фонд. 

Учора ввечері у соціальних мережах з'явилося відео конфлікту в Оболонському районі щодо збору коштів нібито на потреби українських військових. Поліція доставила до територіального управління п'ятьох представників цього "фонду", повідомили в її пресслужбі.

"Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи", – стверджують правоохоронці.

Ветеран Олег Симороз учора повідомив про викриття організації "Врятуй рідну країну", що збирає готівку з перехожих під приводом допомоги ЗСУ. Люди в військовій формі, які збирають кошти, зізналися, що вони не є і не були військовослужбовцями.

"Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Ну і враховуючи, що це готівка, то обліковувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на карман, ну і на ЗСУ трохи, бо треба ж подяки у хлопців клянчити, бо бізнес має працювати", – прокоментував Симороз у Facebook.

Фото: Олег Симороз у Facebook

На "підтримку" збирачів коштів приїхала група чоловіків, яка поводилася агресивно відносно громадян, які хотіли встановити обставини діяльності цієї організації.

Згідно з відкритими даними, засновником юридичної особи "Врятуй рідну Україну" є Микола Осаула. Ця організація фігурувала в розслідуванні "Військового кур'єру", а в червні голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля Ігор Котелянець писав, що при спілкуванні з представниками цього фонду в них не було належних документів. Також у них були підозрілі подяки: "Одна з подяк – від підрозділу ЗСУ, проте внизу біля підпису стоїть печатка «Міністерство юстиції України»". Котелянець також додав, що ці люди представлялися волонтерами Благодійного Фонду "Врятуй рідну країну" і казали, що збирають гроші на порятунок людей в Херсоні, але "у них відсутні документи, які підтверджують, що вони працюють на цей фонд, а також реєстраційні документи фонду, звіти, фото і тд".

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