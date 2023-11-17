Поліція почала перевіряти "благодійний фонд", який готівкою збирає гроші нібито на ЗСУ

Поліція Києва повідомила про перевірку законності діяльності організації, що позиціонує себе як благодійний фонд.

Учора ввечері у соціальних мережах з'явилося відео конфлікту в Оболонському районі щодо збору коштів нібито на потреби українських військових. Поліція доставила до територіального управління п'ятьох представників цього "фонду", повідомили в її пресслужбі.

"Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи", – стверджують правоохоронці.

Ветеран Олег Симороз учора повідомив про викриття організації "Врятуй рідну країну", що збирає готівку з перехожих під приводом допомоги ЗСУ. Люди в військовій формі, які збирають кошти, зізналися, що вони не є і не були військовослужбовцями.

"Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Ну і враховуючи, що це готівка, то обліковувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на карман, ну і на ЗСУ трохи, бо треба ж подяки у хлопців клянчити, бо бізнес має працювати", – прокоментував Симороз у Facebook.

Фото: Олег Симороз у Facebook

На "підтримку" збирачів коштів приїхала група чоловіків, яка поводилася агресивно відносно громадян, які хотіли встановити обставини діяльності цієї організації.

Згідно з відкритими даними, засновником юридичної особи "Врятуй рідну Україну" є Микола Осаула. Ця організація фігурувала в розслідуванні "Військового кур'єру", а в червні голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля Ігор Котелянець писав, що при спілкуванні з представниками цього фонду в них не було належних документів. Також у них були підозрілі подяки: "Одна з подяк – від підрозділу ЗСУ, проте внизу біля підпису стоїть печатка «Міністерство юстиції України»". Котелянець також додав, що ці люди представлялися волонтерами Благодійного Фонду "Врятуй рідну країну" і казали, що збирають гроші на порятунок людей в Херсоні, але "у них відсутні документи, які підтверджують, що вони працюють на цей фонд, а також реєстраційні документи фонду, звіти, фото і тд".