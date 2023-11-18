Росіяни продовжують звозити мігрантів на тимчасово окуповані території Донеччини

На тимчасово окупованих територіях Донецької області зростає кількість заробітчан з Центральної Азії та Північного Кавказу. Таким чином окупаційна адміністрація здійснює політику зі зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій, повідомляє Центр національного спротиву.

"В першу чергу це стосується півдня області, зокрема, тимчасово окупованого Маріуполя, де проживає вже більше 30 тисяч мігрантів. Зазначені мігранти готові працювати на будівельних проектах, які спонсорує окупаційна адміністрація, за низьку зарплату. При цьому рівень безробіття серед місцевих мешканців зростає, і вже досягнув 50% в деяких районах ТОТ Донецької області", зазначають у нацспротиві.

Таким чином окупаційна адміністрація здійснює політику зі зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій, де місцевих мешканців змушують виїжджати через безробіття та гуманітарну катастрофу, а замість них завозять мігрантів, лояльних до РФ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих українських територіях місцевих колаборантів відправляють у Сибір навчатися, замість них росіяни завозять своїх спеціалістів, які працювали в секторі державного та місцевого управління.