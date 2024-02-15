Точну дату передачі Україні F-16 не оприлюднять, – Ігнат

Винищуватичі з’являться тоді, коли Україна буде готовою їх обслуговувати.

Точну дату передачі винищувачів F-16 не оприлюднюватимуть у цілях безпеки, проте Україна їх отримає, щойно буде готовою обслуговувати техніку.

Про таке заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Щойно ми знатимемо точну дату, ми в жодному разі її нікому не скажемо. Адже ворог орієнтується зокрема й на дані з відкритих джерел. Сподіваємося, що F-16 будуть в Україні якнайшвидше, але розуміємо, що вони мають з'явитися саме тоді, будемо готові ефективно їх використовувати й обслуговувати", – заявив Павлюк.

Він додав, що під час 19 засідання у форматі "Рамштайн" тему передачі Україні літаків майже не обговорювали, оскільки рішення вже й так були ухвалені.

"Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Ми рухаємося за планом. Маємо розуміння термінів, розуміння того, що в ці терміни потрібно зробити. Це з точки зору підготовки пілотів, підготовки інфраструктури, інженерів тощо. Щойно всі ці елементи виконають – F-16 з'являться в Україні", – додав речник.