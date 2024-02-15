Внаслідок ворожого обстрілу Куп'янського району двоє людей отримали важкі поранення

15 лютого російські окупаційні війська атакували безпілотниками Дворічну Куп'янського району Харківської області, є постраждалі серед цивільних.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, 15 лютого близько 12:00 держава-агресор атакувала безпілотником селище Дворічна Купʼянського району. Поранено двох мирних мешканців — чоловіків віком 51 та 47 років.

Також під обстрілом було с. Чорне Вільхуватської ТГ. Зруйновано житловий будинок, інші приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).