На Київщині збільшилась кількість пошкоджених внаслідок російської ракетної атаки об’єктів

Київська область продовжує ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки росіян.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
Станом на 18:00 у Київській області пошкоджений 21 приватний будинок. В цих будинках частково вибиті вікна, пошкоджені двері, дахи та стіни.
Загиблих та потерпілих внаслідок удару немає.
Уламки також пошкодили автівку, а також 9 нежитлових об’єктів – паркани, гаражі, господарські приміщення.
Оперативні групи збирають інформацію, всі факти воєнних злочинів фіксуються правоохоронними органами.
Власники пошкоджених будинків вже отримують необхідну допомогу.
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Унаслідок російської атаки є пошкодження в різних регіонах. У Запоріжжі і у Львові росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури. У першому місті поранена одна людина, в другому – двоє.
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У Києві працювала ППО, минулося без влучань.
- У Чугуєві внаслідок атаки Росії загинула жінка.