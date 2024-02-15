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На Київщині збільшилась кількість пошкоджених внаслідок російської ракетної атаки об’єктів

Власники пошкоджених будинків вже отримують необхідну допомогу.

На Київщині збільшилась кількість пошкоджених внаслідок російської ракетної атаки об’єктів
Збита у Київській області російська ракета (архівне фото)
Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

Київська область продовжує ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки росіян. 

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Станом на 18:00 у Київській області пошкоджений 21 приватний будинок. В цих будинках частково вибиті вікна, пошкоджені двері, дахи та стіни. 

Загиблих та потерпілих внаслідок удару немає.

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Уламки також пошкодили автівку, а також 9 нежитлових об’єктів – паркани, гаражі, господарські приміщення.  

Оперативні групи збирають інформацію, всі факти воєнних злочинів фіксуються правоохоронними органами. 

Власники пошкоджених будинків вже отримують необхідну допомогу.

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