Уночі окупанти завдали ударів по Куп'янську, двоє цивільних поранені

Під авіаудари потрапили три населені пункти Харківщини.

Майже 13 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожими обстрілами впродовж минулої доби. Ворог обстріляв Куп'янськ, де постраждали двоє цивільних, також під авіаударами опинилися с. Гатище, Уди і Катеринівка.

Про це повідомляє Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та ін. Окупанти завдавали авіаударів по с. Гатище, Уди, Катеринівка", – ідеться у повідомленні.

Також сьогодні вночі о 2:35 ворог здійснив обстріл м. Куп‘янськ. У приватному будинку зруйновано стіни та покрівля. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі. Травми отримали 75-річний чоловік і 71-річна жінка.

Під ворожими обстрілами опинилися с. Черкаські Тишки Харківського району. Унаслідок обстрілу в житловому будинку виникла пожежа. Жертв та постраждалих не має.

Окупанти завдали ударів по с. Козача Лопань Харківського району та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, де руйнувань зазнав житловий будинок. Загинув 52-річний чоловік, ще одна особа травмована.

Російські війська намагаються відновити контроль над Куп'янськом на Харківщині, адже він є важливим логістичним центром. На цьому напрямку ворог застосовує весь арсенал ворожої авіації: штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки. Ворог збільшив обстріли населених пунктів Куп'янщини.