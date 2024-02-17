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Окупанти розгортають морги у школах біля Донецька, – ЦНС

Також в напрямку Авдіївки зафіксовано рух мобільних крематоріїв окупантів.

Окупанти розгортають морги у школах біля Донецька, – ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

Через високі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни розміщують тіла військових у покинутих школах, а також використовують мобільні крематорії.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Морги у Донецьку переповнені через велику кількість “м’ясних штурмів” росіян на авдіївському напрямку. У спробах зайняти місто окупанти зазнають непропорційних втрат відносно до тих метрів, на які їм дозволяють просувати українські захисники", – пишуть у нацспротиві. 

Також у напрямку Авдіївки, зі сторони тимчасово окупованих територій, підпілля помітило пересувні крематорії, які розгортають росіяни. 

Росіяни намагаються приховати втрати своїх військ під Авдіївкою і "зачищають" інформаційний простір від реальних даних щодо втрат в Україні.

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